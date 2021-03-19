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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 19 марта 2021
Генк
19.03.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
59'
Д. Ито
72'
Д. Ито
54'
Клаусс
81'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Стандард
90'
+1
Желтая карточка
К. Лайфис
85'
Желтая карточка
Д. Мюлека
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
85'
82'
Замена
️️️️
М. Сиссако
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мюлека
Пас отдал
Клаусс
77'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Баликвиша
77'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Н. Раскин
ГОЛ! 2:1!
Д. Ито
Пас отдал
Х. Артеага
72'
69'
Желтая карточка
У. Сике
ГОЛ! 1:1!
Д. Ито
Пас отдал
Т. Бонгонда
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Клаусс
Пас отдал
Н. Гавори
Замена
Л. Ойен
️️️️
Б. Хейнен
45'
Желтая карточка
Д. Ито
44'
Желтая карточка
Д. Лукуми
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
3
Матисс Дидден
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
39
Sekou Diawara
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
26
Лукуми
27
Муньос
17
Грошовски
10
Бонгонда
8
Хейнен
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-5-1-1
16
Бодар
5
Сиссако
20
Бокади
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
21
Амалла
22
Бастьен
43
Раскин
7
Баликвиша
99
Клаусс
8
Хейнен
11
Ойен
11
Ойен
8
Хейнен
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
43
Раскин
11
Мюлека
11
Мюлека
43
Раскин
7
Баликвиша
17
Лестьенн
17
Лестьенн
7
Баликвиша
Остались в запасе
Генк
Стандард
39
Sekou Diawara
ЦФ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
20
Дэнни Вукович
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
3
Марк МакКензи
ЦЗ
Главный тренер
Ханнес Вольф
41
Уго Сике
ПЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
39
Sekou Diawara
ЦФ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
20
Дэнни Вукович
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
3
Марк МакКензи
ЦЗ
Остались в запасе
41
Уго Сике
ПЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Генк - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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