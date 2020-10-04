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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 04 октября 2020
Сочи
04.10.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Ростов
19'
Н. Бурмистров
66'
А. Юсупов
78'
А. Заболотный
84'
А. Заболотный
62'
А. Ионов
75'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ростов
Замена
Е. Пруцев
️️️️
Н. Бурмистров
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Долгов
ГОЛ! 4:2!
А. Заболотный
Пас отдал
Т. Маргасов
84'
81'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Козлов
80'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Ионов
78'
Желтая карточка
К. Хашимото
ГОЛ! 3:2!
А. Заболотный
Пас отдал
Т. Маргасов
78'
77'
Замена
А. Логашов
️️️️
Д. Полоз
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Ионов
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Жоаозиньо
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
66'
64'
Вторая желтая
М. Норманн
Желтая карточка
К. Нобоа
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Пас отдал
М. Норманн
59'
Желтая карточка
Д. Полоз
56'
Желтая карточка
М. Осипенко
50'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Чистяков
48'
Желтая карточка
А. Козлов
36'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
33'
Желтая карточка
М. Норманн
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Э. Маммана
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
22
Анатолий Немченко
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Андрей Боковой
ПВ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Джанаев
2
Маммана
32
Мевля
45
Миладинович
3
Набиуллин
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
91
Заболотный
3-3-1-3
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
78
Чистяков
34
Козлов
17
Норманн
23
Чернов
42
Хашимото
11
Ионов
19
Байрамян
7
Полоз
18
Бурмистров
11
Пруцев
11
Пруцев
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
25
Пруцев
25
Пруцев
22
Жоаозиньо
7
Полоз
43
Логашов
43
Логашов
7
Полоз
11
Ионов
10
Мамаев
10
Мамаев
11
Ионов
34
Козлов
11
Долгов
11
Долгов
34
Козлов
78
Чистяков
13
Обухов
13
Обухов
78
Чистяков
Остались в запасе
Сочи
Ростов
22
Анатолий Немченко
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Анатолий Немченко
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Ростов
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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