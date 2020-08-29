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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Ротор
Химки - Ротор: обзор матча 29 августа 2020
Химки
29.08.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
56'
А. Ломовицкий
32'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ротор
Желтая карточка
А. Трошечкин
90'
+4
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Корян
85'
Желтая карточка
Б. Идову
82'
79'
Желтая карточка
О. Алейник
Замена
М. Конате
️️️️
К. Алиев
76'
65'
Замена
С. Серченков
️️️️
И. Жигулев
Замена
М. Мартусевич
️️️️
А. Мурнин
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломовицкий
Пас отдал
А. Корян
56'
53'
Желтая карточка
А. Байрыев
46'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
А. Манучарян
Желтая карточка
К. Боженов
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Пас отдал
Д. Степанов
29'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Желтая карточка
А. Мурнин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Химки
54
Егор Генералов
ВР
9
Данил Липовой
ЛВ
24
Максим Мартусевич
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ротор
93
Йосип Чондрич
ВР
34
Никита Репин
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
4-1-2-2-1
22
Лантратов
30
Идову
15
Тихий
15
Данилкин
87
Боженов
5
Трошечкин
14
Полярус
27
Мурнин
11
Ломовицкий
77
Корян
10
Алиев
3-2-3-1
56
Довбня
4
Кверквелия
30
Гогуа
28
Байрыев
6
Макаров
5
Степанов
10
Жигулев
22
Давиташвили
34
Алейник
9
Муллин
77
Корян
95
Воробьев
95
Воробьев
77
Корян
27
Мурнин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
27
Мурнин
10
Алиев
13
Конате
13
Конате
10
Алиев
3
Манучарян
22
Кожемякин
22
Кожемякин
3
Манучарян
10
Жигулев
8
Серченков
8
Серченков
10
Жигулев
Остались в запасе
Химки
Ротор
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
54
Егор Генералов
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Олег Николаев
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
93
Йосип Чондрич
ВР
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
54
Егор Генералов
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
93
Йосип Чондрич
ВР
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Химки - Ротор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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