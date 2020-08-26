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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 26 августа 2020
Ростов
26.08.2020, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Урал
59'
К. Хашимото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
83'
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Логашов
️️️️
Р. Еременко
80'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Х. Байрамян
71'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Шомуродов
71'
63'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Ю. Бавин
63'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Р. Августиняк
ГОЛ! 1:0!
К. Хашимото
Пас отдал
М. Осипенко
59'
52'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
К. Хашимото
️️️️
М. Норманн
48'
24'
Замена
Н. Золотов
️️️️
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
15
Глебов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-4-1
1
Помазун
15
Кулаков
93
Герасимов
44
Рыков
13
Калинин
8
Августиняк
40
Бавин
33
Мишкич
5
Егорычев
92
Подберезкин
10
Бикфалви
19
Байрамян
96
Смирнов
96
Смирнов
19
Байрамян
26
Еременко
43
Логашов
43
Логашов
26
Еременко
17
Норманн
42
Хашимото
42
Хашимото
17
Норманн
14
Шомуродов
7
Полоз
7
Полоз
14
Шомуродов
5
Егорычев
11
Шаболин
11
Шаболин
5
Егорычев
13
Калинин
35
Золотов
35
Золотов
13
Калинин
8
Августиняк
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Августиняк
40
Бавин
94
Евсеев
94
Евсеев
40
Бавин
Остались в запасе
Ростов
Урал
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Ростов - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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