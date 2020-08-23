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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 23 августа 2020
Уфа
23.08.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
79'
К. Хашимото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
90'
+1
Желтая карточка
Е. Чернов
90'
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Э. Шомуродов
84'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Л. Бизяк
️️️️
К. Карп
84'
82'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
Г. Агаларов
79'
79'
ГОЛ! 0:1!
К. Хашимото
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
К. Карп
77'
Замена
И. Безденежных
️️️️
О. Данченко
75'
65'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Ионов
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Т. Жамалетдинов
65'
64'
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Норманн
Замена
О. Тилль
️️️️
А. Голубев
46'
Красная карточка
В. Кротов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
24
Неделчару
33
Сухов
55
Карп
50
Голубев
94
Данченко
10
Алиев
57
Кротов
75
Жамалетдинов
3-2-1-3-1
23
Бабурин
34
Козлов
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
17
Норманн
15
Глебов
42
Хашимото
11
Ионов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
94
Данченко
87
Безденежных
87
Безденежных
94
Данченко
50
Голубев
18
Тилль
18
Тилль
50
Голубев
75
Жамалетдинов
25
Агаларов
25
Агаларов
75
Жамалетдинов
55
Карп
77
Бизяк
77
Бизяк
55
Карп
19
Зайнутдинов
23
Чернов
23
Чернов
19
Зайнутдинов
17
Норманн
10
Мамаев
10
Мамаев
17
Норманн
11
Ионов
7
Полоз
7
Полоз
11
Ионов
14
Шомуродов
9
Тошевски
9
Тошевски
14
Шомуродов
Остались в запасе
Уфа
Ростов
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
20
Константин Ковалев
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Уфа - Ростов
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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