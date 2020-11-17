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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Германия
Испания - Германия: обзор матча 17 ноября 2020
Испания
17.11.2020, вторник, 22:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
6 : 0
Завершен
Германия
17'
А. Мората
33'
Ф. Торрес
38'
Родри
55'
Ф. Торрес
71'
Ф. Торрес
89'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Германия
ГОЛ! 6:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Х. Луис Гайя
89'
76'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Вернер
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Ольмо
73'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Торрес
73'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
73'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Руис
71'
67'
Желтая карточка
Д. Та
61'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Горецка
61'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Сане
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
55'
46'
Замена
Д. Та
️️️️
Н. Зюле
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Рамос
43'
ГОЛ! 3:0!
Родри
Пас отдал
Ф. Руис
38'
37'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Ольмо
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Руис
17'
Замена
Ф. Руис
️️️️
С. Каналес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Филипп Макс
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Испания
13
Кепа
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
20
Адама Траоре
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Надим Амири
ЦП
10
Махмуд Дауд
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Симон
14
Гайя
4
Торрес
15
Рамос
16
Родри
10
Роберто
8
Коке
10
Каналес
10
Ольмо
7
Торрес
7
Мората
4-3-2-1
1
Нойер
3
Кох
15
Зюле
4
Гинтер
13
Макс
8
Горецка
21
Гюндоган
8
Кроос
20
Гнабри
19
Сане
11
Вернер
7
Торрес
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Торрес
15
Рамос
4
Гарсия
4
Гарсия
15
Рамос
10
Каналес
8
Руис
8
Руис
10
Каналес
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
10
Ольмо
9
Морено
9
Морено
10
Ольмо
15
Зюле
4
Та
4
Та
15
Зюле
11
Вернер
23
Хенрикс
23
Хенрикс
11
Вернер
8
Горецка
17
Нойхаус
17
Нойхаус
8
Горецка
19
Сане
11
Вальдшмидт
11
Вальдшмидт
19
Сане
Остались в запасе
Испания
Германия
5
Маркос Льоренте
ЦП
13
Кепа
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Микель Мерино
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
11
Надим Амири
ЦП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
5
Маркос Льоренте
ЦП
13
Кепа
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Микель Мерино
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
11
Надим Амири
ЦП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Испания - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
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