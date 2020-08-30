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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стабек
Русенборг - Стабек: обзор матча 30 августа 2020
Русенборг
30.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 2
Завершен
Стабек
12'
Э. Тагсет
54'
Т. Бервен (П)
48'
У. Ветлесен
83'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Стабек
Желтая карточка
Г. Осен
90'
+3
83'
ГОЛ! 2:2!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
M. Solheim
80'
Желтая карточка
E. Jonassen
Замена
Э. Сейде
️️️️
Т. Бервен
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Бервен
54'
53'
Замена
E. Jonassen
️️️️
Э. Бохинен
48'
ГОЛ! 1:1!
У. Ветлесен
ГОЛ! 1:0!
Э. Тагсет
Пас отдал
К. Хольс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
29
Рейтан
3
Ховланд
6
Хеденстад
4
Региниуссен
16
Закариассен
20
Тагсет
23
Осен
19
Бервен
9
Исламович
19
Хольс
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
5
22
Ботхейм
19
20
Эдвардсен
30
19
Бервен
35
Сейде
35
Сейде
19
Бервен
32
Бохинен
26
26
32
Бохинен
Остались в запасе
Русенборг
Стабек
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ПЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Svingen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ПЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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