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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Одд
Стабек - Одд: обзор матча 09 августа 2020
Стабек
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
0 : 1
Завершен
Одд
69'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Одд
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
P. Vogt
90'
85'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Бакенга
Замена
M. Lundal
️️️️
У. Ветлесен
81'
Замена
Р. Гэлл
️️️️
А. Ханше-Ольсен
81'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
Э. Ботхейм
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакенга
65'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
K. Jakobsen
52'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
21
Magnus Lundal
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
2-3-5
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
30
22
Ботхейм
20
Эдвардсен
17
5
4-3-1-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
33
Риса
16
Китолано
15
Кааса
15
Хофф
19
Рашани
7
90
Бакенга
10
Ветлесен
21
21
10
Ветлесен
30
9
Валенчич
9
Валенчич
30
21
Ханше-Ольсен
18
Гэлл
18
Гэлл
21
Ханше-Ольсен
22
Ботхейм
19
19
22
Ботхейм
7
14
14
7
90
Бакенга
10
Нжие
10
Нжие
90
Бакенга
Остались в запасе
Стабек
Одд
6
Йеспер Исаксен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
6
Йеспер Исаксен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Стабек - Одд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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