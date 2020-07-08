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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Йени Малатьяспор
Сивасспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 08 июля 2020
Сивасспор
08.07.2020, среда, 18:30
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
68'
A. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Йени Малатьяспор
90'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Р. Ялчин
90'
Замена
М. Фофана
️️️️
M. Yildirim
85'
Желтая карточка
F. Farnolle
Замена
Я. Озтекин
️️️️
И. Кофи
83'
77'
Замена
Y. Güveli
️️️️
Г. Торе
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Чифтци
76'
68'
ГОЛ! 0:1!
A. Acquah
Пас отдал
R. Walter
63'
Замена
R. Walter
️️️️
M. Donald
Замена
F.
️️️️
Э. Йесилюрт
60'
Замена
А. Коне
️️️️
Ф. Аксой
46'
29'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
М. Ятабаре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
54
R. Walter
ЦП
36
Murat Aksit
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-3-3
30
Самасса
87
Гойано
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
20
Аксой
5
Кофи
8
Яндас
11
Килинк
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
4-5-1
30
15
Хадебе
15
Хафез
29
Чебаке
44
6
Ялчин
30
Торе
20
8
19
9
5
Кофи
7
Озтекин
7
Озтекин
5
Кофи
3
Чифтци
32
Шкулетич
32
Шкулетич
3
Чифтци
20
Аксой
2
Коне
2
Коне
20
Аксой
17
Йесилюрт
11
11
17
Йесилюрт
30
Торе
53
53
30
Торе
8
7
Фофана
7
Фофана
8
20
54
54
20
6
Ялчин
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
6
Ялчин
Остались в запасе
Сивасспор
Йени Малатьяспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
36
Murat Aksit
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
Остались в запасе
36
Murat Aksit
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Сивасспор - Йени Малатьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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