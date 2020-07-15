Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Пасуш де Феррейра
Морейренcе - Пасуш де Феррейра: обзор матча 15 июля 2020
Морейренcе
15.07.2020, среда, 19:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
36'
С. Витория (П)
75'
М. Баксиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
A. Soares
88'
86'
Желтая карточка
М. Баксиньо
82'
Желтая карточка
R. Ribeiro
80'
Желтая карточка
Уилтон
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ф. Пачеко
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Баксиньо
73'
Желтая карточка
М. Диаби
Замена
P. Nuno
️️️️
Габриэлзиньо
71'
Замена
F. Abreu
️️️️
N.
71'
66'
Замена
Денилсон
️️️️
Э. Феррейра
Замена
Л. Сингх
️️️️
Ибрахима
63'
Замена
A. Soares
️️️️
L. Machado
63'
59'
Желтая карточка
D. Tanque
Желтая карточка
Ибрахима
58'
46'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Л. Карлос
46'
Замена
Уилтон
️️️️
Ж. Силва
46'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Маракас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Витория
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
20
Djavan
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
8
Педринью
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
4
Andre Micael
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
3-3-1-3
88
2
19
Витория
23
8
Ибрахима
6
Пачеко
10
Сантуш
11
Габриэлзиньо
20
18
20
4-3-3
87
2
Силва
44
26
Маракас
5
Рябчук
44
Диаби
22
Карлос
8
Педринью
99
7
Амарал
7
Феррейра
8
Ибрахима
11
Сингх
11
Сингх
8
Ибрахима
11
Габриэлзиньо
27
27
11
Габриэлзиньо
20
6
6
20
6
Пачеко
22
Соареш
22
Соареш
6
Пачеко
18
29
29
18
26
Маракас
2
Баксиньо
2
Баксиньо
26
Маракас
22
Карлос
7
7
22
Карлос
2
Силва
9
Уилтон
9
Уилтон
2
Силва
7
Феррейра
10
Денилсон
10
Денилсон
7
Феррейра
Остались в запасе
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
4
Andre Micael
ЦФ
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
Остались в запасе
4
Andre Micael
ЦФ
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Морейренcе - Пасуш де Феррейра
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+