Эвертон - Саутгемптон

|12 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Эвертон
|12 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Эвертон
|23 тур
|19 января, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|2:1
|Эвертон
|2 тур
|18 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|2:1
|Саутгемптон
|1/16 финала
|2 октября, вторник
|21:45
|Эвертон
|1:1
(3:4)п
|Саутгемптон
|37 тур
|5 мая, суббота
|19:30
|Эвертон
|1:1
|Саутгемптон
|13 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:30
|Саутгемптон
|4:1
|Эвертон
|20 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Эвертон
|3:0
|Саутгемптон
|13 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:30
|Саутгемптон
|1:0
|Эвертон
|34 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:1
|Саутгемптон
|2 тур
|15 августа, суббота
|14:45
|Саутгемптон
|0:3
|Эвертон
|31 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:0
|Саутгемптон
|17 тур
|20 декабря, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|3:0
|Эвертон
|36 тур
|26 апреля, суббота
|15:45
|Саутгемптон
|2:0
|Эвертон
|19 тур
|29 декабря, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|2:1
|Саутгемптон
|23 тур
|21 января, понедельник
|23:59
|Саутгемптон
|0:0
|Эвертон
|6 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Эвертон
|3:1
|Саутгемптон