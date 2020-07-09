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Эвертон - Саутгемптон

09.07.2020, Четверг, 20:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Эвертон - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
12 тур
9 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Эвертон
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
2 октября, вторник 21:45 Эвертон 1:1
(3:4)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
5 мая, суббота 19:30 Эвертон 1:1 Саутгемптон
13 тур
26 ноября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 4:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Эвертон 3:0 Саутгемптон
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Саутгемптон 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
2 тур
15 августа, суббота 14:45 Саутгемптон 0:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 15:45 Саутгемптон 2:0 Эвертон
19 тур
29 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
21 января, понедельник 23:59 Саутгемптон 0:0 Эвертон
6 тур
29 сентября, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Саутгемптон
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