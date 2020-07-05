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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)
Материалы

Саутгемптон - Манчестер Сити

05.07.2020, Воскресенье, 21:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 33 тур Саутгемптон - Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
29 октября, вторник 22:45 Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:15 Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити
11 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
14 тур
29 ноября, среда 23:00 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 19:30 Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити
9 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон
13 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 21:30 Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити
1 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 7 июля 2020, 22:22

    И вновь Хваленный уфимский высер привез гол в свои ворота

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