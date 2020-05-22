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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Белшина
Шахтер - Белшина: обзор матча 22 мая 2020
Шахтер
22.05.2020, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Белшина
21'
Р. Бегунов
77'
Д. Подстрелов
81'
Д. Подстрелов
88'
D. Bodul
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Белшина
ГОЛ! 4:0!
D. Bodul
88'
86'
Замена
Г. Барковский
️️️️
L. Kovel
ГОЛ! 3:0!
Д. Подстрелов
Пас отдал
Р. Хадаркевич
81'
81'
Замена
A. Bezhonov
️️️️
D. Rekish
Замена
A. Llullaku
️️️️
В. Лисакович
80'
78'
Замена
R. Salimov
️️️️
П. Бордуков
ГОЛ! 2:0!
Д. Подстрелов
Пас отдал
В. Лисакович
77'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
73'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
70'
69'
Желтая карточка
М. Башилов
54'
Желтая карточка
К. Маляров
Замена
D. Bodul
️️️️
G. Diasamidze
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бегунов
Пас отдал
Н. Антич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
0
G. Diasamidze
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Белшина
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
3-3-2-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
20
Сачивко
67
Бегунов
23
Баланович
8
Селява
5
Антич
0
77
Кендыш
7
Иванович
99
Лисакович
3-2-3-2
24
30
Башилов
27
Нечаев
3
Одеойибо
7
Маляров
19
Кучинский
20
Бордуков
23
Соланович
0
0
17
Глебко
7
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Иванович
0
0
0
0
99
Лисакович
7
7
99
Лисакович
0
7
7
0
20
Бордуков
0
0
20
Бордуков
0
11
Барковский
11
Барковский
0
Остались в запасе
Шахтер
Белшина
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Шахтер - Белшина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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