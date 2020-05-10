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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Шахтер
Витебск - Шахтер: обзор матча 10 мая 2020
Витебск
10.05.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Шахтер
90'
+3
Замена
Z. Lambulić
️️️️
В. Лисакович
90'
Вторая желтая
Р. Хадаркевич
81'
Желтая карточка
С. Баланович
81'
Замена
D. Bodul
️️️️
А. Селява
78'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
76'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
Замена
Р. Теверов
️️️️
А. Матвеенко
70'
Желтая карточка
А. Матвеенко
59'
46'
Замена
С. Баланович
️️️️
Д. Подстрелов
Желтая карточка
С. Волков
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Александр Булычев
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Гущенко
6
Сезар
91
Назаренко
29
Вандерсон
0
0
0
5
Волков
11
Гуренко
11
Матвеенко
19
4-1-2-1-2
30
Гутор
20
Сачивко
4
Хадаркевич
67
Бегунов
5
Антич
8
Селява
77
Кендыш
37
Сзоке
98
Подстрелов
7
Иванович
99
Лисакович
11
Матвеенко
9
Теверов
9
Теверов
11
Матвеенко
98
Подстрелов
23
Баланович
23
Баланович
98
Подстрелов
99
Лисакович
93
93
99
Лисакович
8
Селява
0
0
8
Селява
Остались в запасе
Витебск
Шахтер
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Александр Булычев
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Остались в запасе
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Александр Булычев
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Витебск - Шахтер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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