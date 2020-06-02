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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Адмира Ваккер
Аустрия - Адмира Ваккер: обзор матча 02 июня 2020
Аустрия
02.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
67'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Адмира Ваккер
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
90'
+6
82'
Замена
М. Лакнер
️️️️
E. Hoffer
81'
Замена
М. Чам
️️️️
D. Toth
Замена
А. Боркович
️️️️
C. Martschinko
79'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Фиц
79'
75'
Замена
М. Юльманн
️️️️
Р. Кершбаум
71'
Замена
М. Пинк
️️️️
М. Павелич
ГОЛ! 1:0!
Д. Фиц
Пас отдал
К. Моншейн
67'
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Саркария
67'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
M. Sax
60'
54'
Желтая карточка
D. Toth
Желтая карточка
М. Саркария
53'
38'
Желтая карточка
С. Бакиш
26'
Желтая карточка
C. Schosswendter
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
4-5-1
1
Пенц
17
14
Палмер-Браун
30
28
10
7
36
Фиц
11
Саркария
6
Демаку
14
Моншейн
3-2-3-2
1
4
Айву
3
Павелич
3
Шерцер
4
Бауэр
6
5
Кершбаум
10
20
12
Бакиш
16
28
6
Боркович
6
Боркович
28
11
Саркария
8
Виммер
8
Виммер
11
Саркария
7
11
Пихлер
11
Пихлер
7
36
Фиц
8
Джегго
8
Джегго
36
Фиц
5
Кершбаум
23
Юльманн
23
Юльманн
5
Кершбаум
16
6
Лакнер
6
Лакнер
16
10
70
Чам
70
Чам
10
3
Павелич
32
Пинк
32
Пинк
3
Павелич
Остались в запасе
Аустрия
Адмира Ваккер
99
Мирко Кос
ВР
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
32
Christoph Haas
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Аустрия - Адмира Ваккер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
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