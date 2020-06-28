Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр-1
Мариуполь - Днепр-1: обзор матча 28 июня 2020
Мариуполь
28.06.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
23'
В. Корниенко
45+3'
А. Кащук
66'
O. Khoblenko (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр-1
83'
Замена
A. Chychykov
️️️️
O. Khoblenko
81'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
81'
Замена
А. Батагов
️️️️
И. Когут
Замена
Д. Топалов
️️️️
Д. Мишнев
77'
Замена
М. Чех
️️️️
Д. Игнатенко
77'
Замена
В. Чурко
️️️️
А. Кулаков
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
O. Khoblenko
Вторая желтая
Н. Муравский
65'
Желтая карточка
А. Кулаков
58'
58'
Желтая карточка
А. Сваток
Замена
С. Горбунов
️️️️
В. Корниенко
56'
Желтая карточка
Н. Муравский
48'
46'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Назаренко
46'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
С. Кравченко
ГОЛ! 2:0!
А. Кащук
Пас отдал
Д. Мишнев
45'
+3
45'
Желтая карточка
С. Логинов
Желтая карточка
Д. Игнатенко
37'
28'
Замена
В. Супряга
️️️️
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
В. Корниенко
Пас отдал
И. Кирюханцев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Днепр-1
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
0
O. Snizhko
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
0
P. Gueye
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-2-3-2
1
5
Дава
21
70
Кирюханцев
9
Корниенко
34
Муравский
77
Игнатенко
5
Федорчук
15
Мишнев
10
Кулаков
7
Кащук
3-2-4-2
9
Цуриков
18
Логинов
5
Сваток
3
Тэйлор
3
Адамюк
25
Когут
7
Назаренко
11
Вакулко
14
Кравченко
9
33
Юрчук
77
Игнатенко
6
Чех
6
Чех
77
Игнатенко
9
Корниенко
20
Горбунов
20
Горбунов
9
Корниенко
15
Мишнев
12
Топалов
12
Топалов
15
Мишнев
10
Кулаков
11
Чурко
11
Чурко
10
Кулаков
25
Когут
44
Батагов
44
Батагов
25
Когут
7
Назаренко
10
Булеца
10
Булеца
7
Назаренко
14
Кравченко
20
Ди Франко
20
Ди Франко
14
Кравченко
9
0
0
9
3
Тэйлор
20
Супряга
20
Супряга
3
Тэйлор
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр-1
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
0
P. Gueye
ЦФ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
0
O. Snizhko
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Gueye
ЦФ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
0
O. Snizhko
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Мариуполь - Днепр-1
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Днепр-1
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+