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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр-1
Ворскла - Днепр-1: обзор матча 19 июня 2020
Ворскла
19.06.2020, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Днепр-1
19'
Р. Степанюк
48'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр-1
Замена
Д. Кравчук
️️️️
В. Кулач
84'
77'
Желтая карточка
Д. Коркишко
76'
Замена
O. Snizhko
️️️️
Ф. Ди Франко
75'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
O. Khoblenko
Желтая карточка
А. Скляр
69'
60'
Замена
В. Супряга
️️️️
С. Булеца
58'
Желтая карточка
А. Цуриков
55'
Желтая карточка
М. Лопыренок
ГОЛ! 2:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Кане
48'
46'
Замена
М. Лопыренок
️️️️
А. Сваток
43'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
Желтая карточка
В. Кулач
40'
Желтая карточка
P. Rebenok
29'
26'
Желтая карточка
И. Когут
25'
Желтая карточка
O. Khoblenko
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
19'
Желтая карточка
В. Чеснаков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
0
V. Baienko
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр-1
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
0
E. Sehic
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Днепр-1
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
0
O. Snizhko
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
2-5-3
0
14
Кане
17
Чеснаков
6
Скляр
6
Пуцлин
0
5
Ндиайе
7
Степанюк
10
Кулач
31
Ризнык
3-2-3-3
5
Сваток
3
Адамюк
18
Логинов
3
Тэйлор
9
Цуриков
14
Кравченко
25
Когут
10
Булеца
9
20
Ди Франко
33
Юрчук
8
8
10
Кулач
21
Кравчук
21
Кравчук
10
Кулач
5
Сваток
71
Лопыренок
71
Лопыренок
5
Сваток
20
Ди Франко
0
0
20
Ди Франко
10
Булеца
20
Супряга
20
Супряга
10
Булеца
9
7
Коркишко
7
Коркишко
9
Остались в запасе
Ворскла
Днепр-1
77
Павел Исенко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
E. Sehic
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
E. Sehic
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Ворскла - Днепр-1
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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