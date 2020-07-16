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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Александрия
Десна - Александрия: обзор матча 16 июля 2020
Десна
16.07.2020, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Десна
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
21
Dmytro Rudyk
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
3-4-4
45
Фаворов
5
Тамм
4
Гитченко
14
Западня
9
Арвеладзе
8
11
Картушов
9
Филиппов
17
Кузык
13
44
4-4-3
25
55
Стецков
7
Мишенко
11
Мирошниченко
6
Довгий
44
Банада
22
Грицук
20
Задерака
57
Мельник
7
Шастал
31
Билык
Остались в запасе
Десна
Александрия
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
21
Dmytro Rudyk
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
21
Dmytro Rudyk
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Десна - Александрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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