Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Десна
Александрия - Десна: обзор матча 14 июня 2020
Александрия
14.06.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 4 тур
1 : 5
Завершен
Десна
46'
М. Третьяков
29'
А. Филиппов
44'
В. Калитвинцев
55'
А. Гитченко
77'
А. Филиппов (П)
90+5'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Десна
90'
+5
ГОЛ! 1:5!
А. Тотовицкий
90'
+4
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
А. Западня
90'
+3
Замена
D. Khlyobas
️️️️
А. Филиппов
88'
Замена
S. Starenkiy
️️️️
В. Калитвинцев
79'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Е. Картушов
79'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Ф. Будковский
77'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Филиппов
Желтая карточка
Р. Вантух
68'
Замена
A. Shendrik
️️️️
К. Ковалец
62'
Вторая желтая
В. Бабогло
59'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Гитченко
Желтая карточка
В. Бабогло
54'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Ситало
53'
Замена
М. Задерака
️️️️
Д. Мирошниченко
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Третьяков
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Калитвинцев
Желтая карточка
G. Bukhal
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
14
Артур Западня
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Александрия
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
17
Орест Кузык
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Бабогло
25
3
27
7
Лучкевич
6
Ковалец
17
Вантух
75
Третьяков
17
Ситало
4-4-3
22
Конопля
32
Имереков
45
Фаворов
4
Гитченко
11
Картушов
45
Калитвинцев
37
14
Западня
9
Филиппов
44
28
Будковский
6
Ковалец
26
26
6
Ковалец
11
Мирошниченко
20
Задерака
20
Задерака
11
Мирошниченко
17
Ситало
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Ситало
28
Будковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
28
Будковский
45
Калитвинцев
27
27
45
Калитвинцев
14
Западня
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
14
Западня
11
Картушов
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Картушов
9
Филиппов
13
13
9
Филиппов
Остались в запасе
Александрия
Десна
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦФ
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Десна
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Десна
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+