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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 24 июля 2020
ПСЖ
24.07.2020, пятница, 22:10
Франция. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
14'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
90'
Желтая карточка
У. Фофана
83'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
М. Дебюши
75'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Будебуз
Замена
М. Верратти
️️️️
Л. Паредес
75'
51'
Желтая карточка
Я. М'Вила
46'
Замена
В. Хазри
️️️️
Р. Амума
46'
Замена
И. Нею
️️️️
М. Камара
37'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Маркиньос
35'
34'
Замена
А. Мукуди
️️️️
И. Масон
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
33'
31'
Красная карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
М. Верратти
31'
29'
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
Л. Паредес
29'
Желтая карточка
М. Баккер
29'
Замена
К. Дагба
️️️️
Т. Керер
20'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
14'
2'
Желтая карточка
И. Масон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
5
Баккер
3
Силва
5
Маркиньос
6
Керер
5
Паредес
5
Гуйе
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
3-3-1-2-1
40
Мулен
3
Фофана
15
Колоджейчак
24
Перрен
26
Дебюши
6
М'Вила
97
Масон
45
Камара
10
Будебуз
99
Буанга
17
Амума
6
Керер
2
Дагба
2
Дагба
6
Керер
5
Паредес
6
Верратти
6
Верратти
5
Паредес
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
26
Дебюши
11
Крассо
11
Крассо
26
Дебюши
10
Будебуз
70
Норден
70
Норден
10
Будебуз
45
Камара
91
Нею
91
Нею
45
Камара
97
Масон
2
Мукуди
2
Мукуди
97
Масон
17
Амума
10
Хазри
10
Хазри
17
Амума
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Стад де Франс
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