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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 08 марта 2020
Торонто
08.03.2020, воскресенье, 01:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
Ауро
87'
80'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
М. Моралес
72'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
А. Митрица
70'
Желтая карточка
К. Паркс
Замена
Р. Ларея
️️️️
E. Gallardo
57'
35'
Желтая карточка
Д. Сэндс
22'
Желтая карточка
А. Ринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
4-3-2
31
Вестберг
21
Ауро
17
Мавинга
2
34
8
Дельгадо
21
Осорио
11
8
Посуэло
17
4-5-1
1
Джонсон
22
Матаррита
18
Калленс
6
Сэндс
3
55
Паркс
10
Моралес
4
Ринг
28
Митрица
28
Медина
97
Хебер
11
22
Ларея
22
Ларея
11
10
Моралес
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Моралес
28
Митрица
11
Кастелланос
11
Кастелланос
28
Митрица
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Остались в запасе
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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США. МЛС, 34 тур
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3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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