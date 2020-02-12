Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 12 февраля 2020
Интер
12.02.2020, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
57'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Наполи
85'
Желтая карточка
Д. Оспина
77'
Желтая карточка
М. Руй
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
51'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
М. Шкриньяр
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
93
Паделли
3
Бираги
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Барелла
8
Сенси
11
Мозес
10
Мартинес
9
Лукаку
4-4-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
44
Манолас
6
Мариу Руй
8
Руис
99
Эльмас
6
Демме
7
Зелински
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Интер
Наполи
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Интер
Наполи
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+