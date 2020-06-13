Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 13 июня 2020
Наполи
13.06.2020, суббота, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Интер
41'
Д. Мертенс
2'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Интер
88'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
88'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
85'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
85'
Желтая карточка
Д. Оспина
79'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
74'
72'
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
72'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Ф. Руис
️️️️
Э. Эльмас
65'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Политано
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
41'
37'
Желтая карточка
С. де Врей
12'
Желтая карточка
Э. Янг
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
4
Хюсай
3
Кулибали
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
6
Демме
99
Эльмас
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
4-1-2-1-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
87
Кандрева
23
Барелла
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
99
Эльмас
8
Руис
8
Руис
99
Эльмас
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
21
Политано
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Политано
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Интер
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+