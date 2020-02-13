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Материалы

Интер - Наполи

12.02.2020, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Кубок, 1/2 финала , первый матч Интер - Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
18 тур
6 января, понедельник 22:45 Наполи 1:3 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Наполи 4:1 Интер
18 тур
26 декабря, среда 22:30 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Наполи
9 тур
21 октября, суббота 21:45 Наполи 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:1 Наполи
15 тур
2 декабря, пятница 22:45 Наполи 3:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Интер 2:0 Наполи
14 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Интер
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
19 января, вторник 22:45 Наполи 0:2 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Интер
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Наполи 1:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
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