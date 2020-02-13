Интер - Наполи

|18 тур
|6 января, понедельник
|22:45
|Наполи
|1:3
|Интер
|28 тур
|11 марта, воскресенье
|22:45
|Интер
|0:0
|Наполи
|9 тур
|21 октября, суббота
|21:45
|Наполи
|0:0
|Интер
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|21:45
|Интер
|0:1
|Наполи
|15 тур
|2 декабря, пятница
|22:45
|Наполи
|3:0
|Интер
|33 тур
|16 апреля, суббота
|21:45
|Интер
|2:0
|Наполи
|14 тур
|30 ноября, понедельник
|23:00
|Наполи
|2:1
|Интер
|26 тур
|8 марта, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:2
|Интер
|7 тур
|19 октября, воскресенье
|22:45
|Интер
|2:2
|Наполи
|35 тур
|26 апреля, суббота
|22:45
|Интер
|0:0
|Наполи
|16 тур
|15 декабря, воскресенье
|23:45
|Наполи
|4:2
|Интер
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:1
|Интер
|16 тур
|9 декабря, воскресенье
|23:45
|Интер
|2:1
|Наполи
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|23:45
|Наполи
|1:0
|Интер
|6 тур
|1 октября, суббота
|22:45
|Интер
|0:3
|Наполи
|24 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:45
|Наполи
|0:0
|Интер
|5 тур
|23 сентября, среда
|22:45
|Интер
|3:1
|Наполи
|33 тур
|26 апреля, воскресенье
|22:30
|Наполи
|1:0
|Интер
|14 тур
|30 ноября, воскресенье
|17:00
|Интер
|2:1
|Наполи