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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 04 декабря 2019
Абердин
04.12.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
48'
Э. Консидайн
18'
С. Эрфилд
30'
Р. Джек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Рейнджерс
83'
Желтая карточка
К. Голдсон
66'
Желтая карточка
С. Эрфилд
ГОЛ! 1:2!
Э. Консидайн
48'
30'
ГОЛ! 0:2!
Р. Джек
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
Ш. Логан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-1
1
Льюис
2
Логан
26
Винер
4
Консидайн
26
Маккена
3
Тэйлор
21
Уилсон
4-3-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
20
Фланаган
6
Голдсон
22
Хеландер
37
Эрфилд
8
Джек
10
Дэвис
77
Кент
9
Морелос
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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