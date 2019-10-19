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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стабек
Волеренга - Стабек: обзор матча 19 октября 2019
Волеренга
19.10.2019, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 2
Завершен
Стабек
6'
S. Skytte
17'
Л. Касси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Стабек
Замена
️️️️
С. Адекугбе
80'
75'
Замена
️️️️
K. Junker
Вторая желтая
А. Доннум
74'
Замена
️️️️
M. Fellah
68'
67'
Замена
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
А. Доннум
57'
55'
Замена
️️️️
К. Аскильдсен
Замена
️️️️
Х. Шала
32'
17'
ГОЛ! 0:2!
Л. Касси
Пас отдал
D. Braaten
6'
ГОЛ! 0:1!
S. Skytte
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
21
Adam Kwarasey
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Арон Доннум
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
14
Mohammed Abu
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Youssef Toutouh
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
17
Daniel Braaten
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
29
Mohammed Fellah
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Стабек
1
Simen Lillevik Kjellevold
ВР
5
Steinar Stromnes
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
77
Kasper Junker
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
3-2-5-2
21
27
3
33
Нури
37
Насберг
14
Бьордаль
15
Вега
6
Леквен
14
10
Вилхьялмссон
15
Доннум
27
11
Финне
4-4-1-2
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
18
12
Эрнандес
67
2
17
Касси
10
17
Брюнхильдсен
10
Туту
17
3
Адекугбе
3
Адекугбе
9
Шала
9
Шала
29
29
10
Ветлесен
10
Ветлесен
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
77
77
Остались в запасе
Волеренга
Стабек
1
Кристоффер Классон
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Simen Lillevik Kjellevold
ВР
5
Steinar Stromnes
ЦЗ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Остались в запасе
1
Simen Lillevik Kjellevold
ВР
5
Steinar Stromnes
ЦЗ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Стабек
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Стабек
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