Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Эйпен
Остенде - Эйпен: обзор матча 19 октября 2019
Остенде
19.10.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Эйпен
6'
Ф. Канесин
6'
F. Canesin
45'
К. Вандендрище
45'
К. Вандендрище
1'
Д. Миличевич
1'
D. Milicevic
59'
Ж. Амат
59'
Ж. Амат
64'
Х. Баутиста
64'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Эйпен
88'
Красная карточка
M. Koch
88'
Красная карточка
М. Кох
85'
Замена
️️️️
F. Ciampichetti
83'
Желтая карточка
J. Cools
83'
Желтая карточка
Й. Колс
81'
Замена
️️️️
S. Blondelle
Замена
️️️️
С. Гури
78'
76'
Замена
️️️️
M. Koch
64'
ГОЛ! 4:6!
Х. Баутиста
64'
ГОЛ! 4:5!
Х. Баутиста
59'
ГОЛ! 4:4!
Ж. Амат
59'
ГОЛ! 4:3!
Ж. Амат
Замена
️️️️
Р. Д'Хез
59'
Желтая карточка
F. Marquet
48'
ГОЛ! 4:2!
К. Вандендрище
45'
ГОЛ! 3:2!
К. Вандендрище
45'
43'
Желтая карточка
О. Эбрахими
43'
Желтая карточка
О. Эбрахими
ГОЛ! 2:2!
F. Canesin
6'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Канесин
6'
1'
ГОЛ! 0:2!
D. Milicevic
Пас отдал
J. Cools
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Миличевич
Пас отдал
Й. Колс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
William Dutoit
ВР
28
Вилльям Дютуа
ВР
35
Горан Милович
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Йелле Батай
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
8
Francois Marquet
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
40
Idrissa Sylla
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
18
Nils Schouterden
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
77
Danijel Milicevic
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
23
Yuta Toyokawa
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Ronald Vargas
ЦП
7
Инди Бонен
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Эйпен
22
Siebe Blondelle
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
9
Flavio Ciampichetti
ЦФ
13
Romain Matthys
ЦФ
2-5-2-3
28
35
Милович
4
Фас
17
Юлсагер
26
Вандендрище
8
55
55
Канесин
22
Скуласон
25
Батай
26
Силла
40
10
Сакала
4-1-5-3
1
Де Вольф
32
5
Амат
32
Бек
24
Вердон
6
Эбрахими
18
77
24
Колс
77
Миличевич
26
19
Болинжи
23
9
Баутиста
7
Д'Хез
7
Д'Хез
11
Гури
11
Гури
22
22
2
2
9
9
Остались в запасе
Остенде
Эйпен
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Ronald Vargas
ЦП
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
8
Silas Gnaka
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
13
Romain Matthys
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Ronald Vargas
ЦП
7
Инди Бонен
ЦФ
Остались в запасе
8
Silas Gnaka
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
13
Romain Matthys
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Остенде - Эйпен
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Эйпен
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+