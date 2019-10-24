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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Александрия
Сент-Этьен - Александрия: обзор матча 24 октября 2019
Сент-Этьен
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
8'
Г. Силва
14'
Г. Силва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Александрия
Желтая карточка
Г. Силва
49'
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Силва
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
Р. Амума
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Александрия
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Руффье
11
Силва
2
Салиба
15
Колоджейчак
26
Дебюши
14
Аолу
6
М'Вила
28
Юссуф
70
Норден
9
Берич
17
Амума
3-2-1
79
Панькив
20
Пашаев
7
Лучкевич
4
Дубра
44
Банада
24
Гречишкин
6
Ковалец
Остались в запасе
Сент-Этьен
Александрия
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Сент-Этьен - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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