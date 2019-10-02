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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Бенфика
Зенит - Бенфика: обзор матча 02 октября 2019
Зенит
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
22'
А. Дзюба
69'
Р. Диаш (АГ)
78'
С. Азмун
85'
Р. де Томас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бенфика
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. де Томас
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
81'
80'
Замена
Р. де Томас
️️️️
Х. Сеферович
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Диаш
69'
Замена
В. Караваев
️️️️
О. Шатов
68'
Замена
Й. Осорио
️️️️
И. Смольников
63'
Травма
И. Смольников
62'
60'
Замена
Кайо
️️️️
Л. Фейса
60'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Пицци
Желтая карточка
Я. Ракицкий
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Оздоев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
15
Любомир Фейса
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Кайо
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
27
Шатов
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
15
Тавареш
3
Диаш
33
Жардел
22
Гримальдо
15
Фейса
49
Таарабт
18
Габриэл
21
Пицци
27
Рафа
9
Сеферович
8
Смольников
71
Осорио
71
Осорио
8
Смольников
27
Шатов
15
Караваев
15
Караваев
27
Шатов
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
15
Фейса
7
Кайо
7
Кайо
15
Фейса
9
Сеферович
9
де Томас
9
де Томас
9
Сеферович
21
Пицци
95
Винисиус
95
Винисиус
21
Пицци
Остались в запасе
Зенит
Бенфика
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Зенит - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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