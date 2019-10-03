Зенит - Бенфика

Зенит с ПОБЕДОЙ!!!!!!!
|1/8 финала
ответный матч
|9 марта, среда
|20:00
|Зенит
|1:2
|Бенфика
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
Зенит с ПОБЕДОЙ!!!!!!!
Всех Поздравляю с Победой!
Она была необходима!
ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ СВОБОДНЫ! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ
С Победой всех!!!
Под конец правда чуть нервотрёпки, но куда без этого)))
Зеня может)))валидолу подкинуть
Я считаю что ЛУЧШИЙ ИГРОК матча Барриос, но и команда билась
А судья подыгрывает Бене(((
Да БЕНФИКА УЖЕ ОТКРОВЕННО ГРУБИТ, А СУДЬЕ ПОФИГ
цуки запихали, блин