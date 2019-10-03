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Судьи
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)
Материалы

Зенит - Бенфика

02.10.2019, Среда, 22:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 2 тур Зенит - Бенфика
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 9 марта, среда 20:00 Зенит 1:2 Бенфика
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 16 февраля, вторник 22:45 Бенфика 1:0 Зенит
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
5 тур
26 ноября, среда 20:00 Зенит 1:0 Бенфика
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 Бенфика 0:2 Зенит
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, вторник 23:45 Бенфика 2:0 Зенит
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 21:00 Зенит 3:2 Бенфика
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 октября 2019, 10:23

    Зенит с ПОБЕДОЙ!!!!!!!

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    Рейтинг: +2231

    river31 3 октября 2019, 07:28

    С победой Питер!!!

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    Рейтинг: +1282

    Джой 2 октября 2019, 23:54

    Всех Поздравляю с Победой!
    Она была необходима!

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 2 октября 2019, 23:53

    МОЛОДЦЫ!!!

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    Рейтинг: +290

    дед Щукарь 2 октября 2019, 23:53

    ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ СВОБОДНЫ! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ

    3
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    Рейтинг: +2269

    dyema 2 октября 2019, 23:52

    С Победой всех!!!
    Под конец правда чуть нервотрёпки, но куда без этого)))

    4
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    Рейтинг: +290

    дед Щукарь > dyema 2 октября 2019, 23:53

    Зеня может)))валидолу подкинуть

    2
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    Рейтинг: +290

    дед Щукарь 2 октября 2019, 23:52

    Я считаю что ЛУЧШИЙ ИГРОК матча Барриос, но и команда билась

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    Рейтинг: +446

    BoaSnake 2 октября 2019, 23:49

    Похоже у Лунева проблемы со зрением, дальние удары не видит

    2
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    Рейтинг: +290

    дед Щукарь 2 октября 2019, 23:44

    А судья подыгрывает Бене(((

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    Рейтинг: +2269

    dyema > дед Щукарь 2 октября 2019, 23:49

    Да БЕНФИКА УЖЕ ОТКРОВЕННО ГРУБИТ, А СУДЬЕ ПОФИГ

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 октября 2019, 23:44

    цуки запихали, блин

    0
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