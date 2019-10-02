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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Аякс
Валенсия - Аякс: обзор матча 02 октября 2019
Валенсия
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
8'
Х. Зиеш
34'
К. Промес
67'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Аякс
88'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. ван де Бек
85'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Х. Зиеш
82'
Желтая карточка
Д. Блинд
81'
Желтая карточка
К. Промес
81'
Замена
Д. Нерес
️️️️
К. Промес
Желтая карточка
Э. Гарай
76'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
72'
Замена
Т. Корреа
️️️️
Ф. Торрес
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
62'
Желтая карточка
А. Онана
60'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
М. Гомес
57'
Желтая карточка
Х. Коста
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Д. ван де Бек
27'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
25'
12'
Желтая карточка
Й. Велтман
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
24
Коста
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
3-3-2-2
24
Онана
3
Тальяфико
34
Велтман
6
Мартинес
8
Дест
4
Альварес
17
Блинд
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
10
Промес
9
Гомес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Гомес
14
Торрес
14
Корреа
14
Корреа
14
Торрес
14
Торрес
90
Черышев
90
Черышев
14
Торрес
10
Промес
7
Нерес
7
Нерес
10
Промес
6
ван де Бек
6
Де Йонг
6
Де Йонг
6
ван де Бек
22
Зиеш
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Зиеш
Остались в запасе
Валенсия
Аякс
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
3
Кик Пири
ЦЗ
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
3
Кик Пири
ЦЗ
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Валенсия - Аякс
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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