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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Динамо Загреб
Манчестер Сити - Динамо Загреб: обзор матча 01 октября 2019
Манчестер Сити
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
66'
Р. Стерлинг
90+5'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Динамо Загреб
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Стерлинг
90'
+5
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+4
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
90'
+1
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
89'
84'
Замена
И. Атимвен
️️️️
Б. Петкович
76'
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Теофил-Катерин
69'
Желтая карточка
Д. Перич
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
66'
62'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Оршич
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Силва
56'
Желтая карточка
Ж. Канселу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
21
Сильва
20
Силва
26
Марез
10
Агуэро
4-3-2-1
25
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
55
Перич
22
Леовац
66
Дилавер
6
Моро
45
Адеми
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
20
Силва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
9
Петкович
80
Атимвен
80
Атимвен
9
Петкович
99
Оршич
14
Гояк
14
Гояк
99
Оршич
28
Теофил-Катерин
19
Гавранович
19
Гавранович
28
Теофил-Катерин
Остались в запасе
Манчестер Сити
Динамо Загреб
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
24
Даниэль Загорац
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Манчестер Сити - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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