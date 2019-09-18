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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Манчестер Сити
Шахтер - Манчестер Сити: обзор матча 18 сентября 2019
Шахтер
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
24'
Р. Марез
38'
И. Гюндоган
76'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Манчестер Сити
83'
Замена
Б. Менди
️️️️
Родри
81'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
77'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
77'
76'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
74'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Соломон
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
29'
Желтая карточка
Родри
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
22
Матвиенко
27
Кривцов
50
Болбат
27
Степаненко
10
Соломон
10
Патрик
10
Марлос
11
Тайсон
18
Мораес
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
10
Соломон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Соломон
16
Родри
23
Менди
23
Менди
16
Родри
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Шахтер
Манчестер Сити
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шахтер - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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