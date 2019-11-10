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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Белененсеш
Спортинг - Белененсеш: обзор матча 10 ноября 2019
Спортинг
10.11.2019, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
74'
Л. Вьетто
81'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Белененсеш
ГОЛ! 2:0!
Л. Вьетто
81'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
74'
Желтая карточка
Р. Рибейро
69'
62'
Желтая карточка
Лика
Желтая карточка
Т. Илори
61'
Желтая карточка
С. Коатес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
8
Андре Соуза
ЦП
7
Лика
ЦП
66
Нуну Коэльо
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Белененсеш
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-2-2-1-1
40
Рибейро
13
Нету
4
Коатес
4
Илори
26
Борха
19
Розье
23
Энрике
11
Боласи
8
Фернандеш
10
Вьетто
3-1
99
Морейра
8
Соуза
7
Лика
66
Коэльо
18
Варела
Остались в запасе
Спортинг
Белененсеш
64
Рафаэл Камашу
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Хесе
ЛВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
64
Рафаэл Камашу
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Хесе
ЛВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Остались в запасе
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Спортинг - Белененсеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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Спортинг
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