Введите ваш ник на сайте
Материалы

Торино - Ювентус

02.11.2019, Суббота, 22:45 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 11 тур Торино - Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
3 мая, пятница 21:30 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
18 февраля, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
6 тур
23 сентября, суббота 21:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
3 января, среда 22:45 Ювентус 2:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
11 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:4 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 22:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Торино 2:1 Ювентус
13 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Торино
6 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Торино 0:2 Ювентус
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Ювентус 3:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
8 тур
25 октября, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
26 февраля, вторник 22:30 Ювентус 0:0 Торино
6 тур
30 сентября, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
...
  • Читайте нас: 