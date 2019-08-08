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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Рейнджерс
Мидтьюлланд - Рейнджерс: обзор матча 08 августа 2019
Мидтьюлланд
08.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Рейнджерс
43'
А. Морелос
56'
Н. Катич
70'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Рейнджерс
88'
Желтая карточка
А. Морелос
86'
Желтая карточка
Д. Фланаган
79'
Желтая карточка
Р. Джек
70'
ГОЛ! 0:3!
С. Эрфилд
Пас отдал
А. Морелос
56'
ГОЛ! 0:2!
Н. Катич
Пас отдал
А. Морелос
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
7
Якоб Поульсен
ЦП
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
2-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
20
Спарв
80
Викхейм
4-4-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
20
Фланаган
6
Голдсон
25
Катич
18
Камара
37
Эрфилд
8
Джек
11
Джонс
9
Морелос
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рейнджерс
31
Миккел Андерсен
ВР
7
Якоб Поульсен
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
7
Якоб Поульсен
ЦП
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Мидтьюлланд - Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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