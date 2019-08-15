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Рейнджерс - Мидтьюлланд
Рейнджерс - Мидтьюлланд: обзор матча 15 августа 2019
Рейнджерс
15.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
14'
А. Морелос
39'
О. Ожо
49'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Г. Камара
79'
51'
Желтая карточка
А. Шольц
ГОЛ! 3:0!
А. Морелос
Пас отдал
О. Ожо
49'
ГОЛ! 2:0!
О. Ожо
Пас отдал
А. Морелос
39'
Желтая карточка
Д. Тавернье
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
О. Ожо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рейнджерс - Мидтьюлланд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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