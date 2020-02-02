Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 02 февраля 2020
Метц
02.02.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
44'
О. Нгетт
63'
Х. Диалло
70'
О. Нгетт
89'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Сент-Этьен
89'
ГОЛ! 3:1!
Р. Амума
Пас отдал
Я. М'Вила
73'
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 3:0!
О. Нгетт
Пас отдал
В. Пажо
70'
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
О. Нгетт
63'
51'
Желтая карточка
Р. Амума
ГОЛ! 1:0!
О. Нгетт
Пас отдал
Х. Диалло
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
4-2-1-1-2
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
17
Пажо
11
Нгетт
7
Ньян
13
Диалло
4-1-1-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
2
Салиба
24
Перрен
47
Трауко
6
М'Вила
29
Кабай
9
Онора
99
Буанга
10
Хазри
7
Аби
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+