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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ним
Сент-Этьен - Ним: обзор матча 25 января 2020
Сент-Этьен
25.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ним
3'
В. Хазри
34'
В. Хазри (П)
45'
З. Ферхат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ним
Желтая карточка
М. Трауко
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
С. Сарр
69'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Желтая карточка
А. Диуссе
62'
45'
ГОЛ! 2:1!
З. Ферхат
Пас отдал
К. Данке
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Хазри
34'
Желтая карточка
Ф. Онора
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
М. Трауко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
7
Шарель Аби
ВР
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
4-2-2-1
7
Аби
47
Трауко
3
Фофана
24
Перрен
26
Дебюши
10
Диуссе
29
Кабай
70
Норден
9
Онора
10
Хазри
4-1-2-2-1
13
Бернардони
22
Алакуш
4
Ландре
18
Мартинес
3
Мигель
8
До
8
Ферхат
25
Валь
45
Бенрау
12
Филиппото
9
Данке
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ним
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
11
Влатко Стояновски
ЦФ
6
Сиди Сарр
ОП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
Остались в запасе
11
Влатко Стояновски
ЦФ
6
Сиди Сарр
ОП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Сент-Этьен - Ним
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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