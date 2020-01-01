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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вулверхэмптон
Уотфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 01 января 2020
Уотфорд
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
30'
Ж. Деулофеу
49'
А. Дукуре
60'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Б. Фостер
90'
+6
Желтая карточка
Т. Дини
90'
+4
Замена
Р. Перейра
️️️️
И. Сарр
90'
+2
Замена
А. Масина
️️️️
Ж. Деулофеу
73'
Красная карточка
К. Кабаселе
71'
66'
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Нету
60'
ГОЛ! 2:1!
П. Нету
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Х. Холебас
️️️️
К. Фемения
60'
54'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Х. Кастро
54'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Р. Беннетт
ГОЛ! 2:0!
А. Дукуре
Пас отдал
Ж. Деулофеу
49'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
И. Сарр
30'
26'
Желтая карточка
П. Нету
Желтая карточка
К. Доусон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Фостер
15
Доусон
27
Кабаселе
20
Кэткарт
17
Фемения
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
7
Сарр
14
Дини
10
Деулофеу
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
15
Коди
6
Беннетт
29
Сайсс
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
9
Хименес
10
Деулофеу
25
Масина
25
Масина
10
Деулофеу
17
Фемения
25
Холебас
25
Холебас
17
Фемения
7
Сарр
37
Перейра
37
Перейра
7
Сарр
6
Беннетт
19
Винагре
19
Винагре
6
Беннетт
7
Нету
20
Жота
20
Жота
7
Нету
17
Кастро
21
Невеш
21
Невеш
17
Кастро
Остались в запасе
Уотфорд
Вулверхэмптон
1
Эурелью Гомес
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Уотфорд - Вулверхэмптон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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