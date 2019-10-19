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Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 19 октября 2019
Вулверхэмптон
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
61'
Р. Хименес (П)
53'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бертранд
82'
Замена
К. Дансо
️️️️
О. Ромеу
76'
Замена
С. Буфал
️️️️
Я. Валери
Желтая карточка
Х. Вальехо
68'
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Кутроне
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Хименес
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Невеш
46'
Желтая карточка
К. Коди
45'
+1
Желтая карточка
Р. Хименес
29'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Р. Беннетт
18'
10'
Желтая карточка
Я. Валери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
10
Кутроне
9
Хименес
3-2-5
1
Ганн
4
Йошида
23
Вестергор
5
Беднарек
7
Валери
5
Бертранд
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
28
Ингс
10
Кутроне
20
Жота
20
Жота
10
Кутроне
6
Беннетт
24
Вальехо
24
Вальехо
6
Беннетт
21
Невеш
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Невеш
7
Валери
17
Буфал
17
Буфал
7
Валери
21
Ромеу
4
Дансо
4
Дансо
21
Ромеу
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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