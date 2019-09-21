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Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 21 сентября 2019
Манчестер Сити
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
8 : 0
Завершен
Уотфорд
1'
Д. Сильва
7'
С. Агуэро (П)
12'
Р. Марез
15'
Б. Силва
18'
Н. Отаменди
48'
Б. Силва
60'
Б. Силва
85'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
ГОЛ! 8:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
85'
Желтая карточка
Анхелиньо
81'
77'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Н. Отаменди
63'
ГОЛ! 7:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
60'
59'
Желтая карточка
К. Фемения
59'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
59'
Замена
И. Сарр
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
54'
ГОЛ! 6:0!
Б. Силва
48'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Б. Менди
46'
33'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Фулкье
Желтая карточка
Б. Силва
19'
ГОЛ! 5:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
С. Агуэро
18'
ГОЛ! 4:0!
Б. Силва
15'
ГОЛ! 3:0!
Р. Марез
12'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Де Брюйне
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
30
Отаменди
2
Уокер
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Силва
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
11
Де Брюйне
3-3-3-1
12
Фостер
17
Фемения
15
Доусон
5
Мариаппа
20
Фулкье
6
Капу
25
Холебас
8
Клеверли
6
Дукуре
19
Хьюз
10
Деулофеу
23
Менди
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
23
Менди
30
Отаменди
24
Гарсия
24
Гарсия
30
Отаменди
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
19
Хьюз
7
Сарр
7
Сарр
19
Хьюз
20
Фулкье
37
Перейра
37
Перейра
20
Фулкье
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
1
Клаудио Браво
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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