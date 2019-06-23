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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк: обзор матча 23 июня 2019
Чикаго Файр
23.06.2019, воскресенье, 03:00
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
5'
А. Катай
33'
А. Русняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Н. Римандо
34'
Желтая карточка
Э. Луис
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Русняк
ГОЛ! 1:0!
А. Катай
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Реал Солт-Лейк
19
Люк Малхолланд
ЦП
1-3-2-1
46
Марсело
10
Гайтан
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
10
Катай
21
Герберс
11
Николич
3-3
18
Римандо
25
Тойя
5
Онуоха
15
Глад
11
Русняк
25
Луис
5
Беккерман
Остались в запасе
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
1
Давид Устед
ВР
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
19
Люк Малхолланд
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Давид Устед
ВР
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Остались в запасе
19
Люк Малхолланд
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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