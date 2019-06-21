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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Никарагуа - Гаити
Никарагуа - Гаити: обзор матча 21 июня 2019
Никарагуа
21.06.2019, пятница, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Никарагуа - Гаити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
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3 : 1
27.03.2026
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Никарагуа
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25.06.2026
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Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
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0 : 1
14.06.2026
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