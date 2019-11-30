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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 30 ноября 2019
Ростов
30.11.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
90'
+2
Желтая карточка
В. Ильин
84'
Желтая карточка
А. Егорычев
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
82'
71'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Фидлер
70'
Желтая карточка
Д. Поляков
67'
Желтая карточка
А. Фидлер
Замена
А. Саплинов
️️️️
Х. Байрамян
65'
Желтая карточка
А. Логашов
62'
55'
Замена
П. Погребняк
️️️️
О. Эль Кабир
Желтая карточка
А. Козлов
41'
Замена
А. Логашов
️️️️
Д. Чистяков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ростов
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
23
Чернов
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
4-2-1-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
33
Ароян
3
Меркулов
8
Августиняк
10
Фидлер
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
18
Кухарчик
78
Чистяков
43
Логашов
43
Логашов
78
Чистяков
19
Байрамян
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Байрамян
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
10
Фидлер
5
Егорычев
5
Егорычев
10
Фидлер
58
Эль Кабир
88
Погребняк
88
Погребняк
58
Эль Кабир
Остались в запасе
Ростов
Урал
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ростов - Урал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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