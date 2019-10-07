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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Ростов

06.10.2019, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА - Ростов Молодежные команды: 3 - 1
Кубок «Париматч» Премьер 2019
3 тур
3 июля, среда 19:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Ростов 0:0 ЦСКА
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
16 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Ростов
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Ростов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 19:30 Ростов 2:0 ЦСКА
6 тур
22 августа, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ростов 1:1 ЦСКА
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2382

    kazak161 6 октября 2019, 23:26

    Ростов с победой!

    1
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    Рейтинг: +653

    MichelWB 6 октября 2019, 19:11

    Не забиваешь ты забивают тебе. Все в масть. Ростовчане молодцы использовали свои моменты, армейцы - нет. Ростов с победой. А ЦСКА надо делать выводы.

    0
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    Рейтинг: +2844

    Nerlinger 6 октября 2019, 19:10

    Полный ***** !!!

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 октября 2019, 18:41

    Ростовчане красавцы!!!

    2
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    Рейтинг: +494

    the teacher 6 октября 2019, 18:30

    Кони лососнули тунца сегодня!

    2
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 6 октября 2019, 18:28

    Ростов с Победой!!! Класс мужики!!!Валера молодец!!!Хорошая игра!!!

    4
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 октября 2019, 18:27

    Что и требовалось доказать)) Цска ни как не первое место!!

    4
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    Рейтинг: +710

    111ax 6 октября 2019, 18:27

    Влашич молодец, но без напов играть уже нереально просто

    2
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 6 октября 2019, 18:16

    Кони никакие. Сказывается молодежная беспечность.Три контратаки Ростова и 3 гола. Ну, и Бабурин сегодня особенно хорош, тащит всё. Зря отдали.

    6
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    Рейтинг: +55375

    MaxRnD > ilichkadr 6 октября 2019, 18:31

    Байрамян с Шомуродовым по паре выходов не реализовали.. Валера будет пихать ..

    5
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > MaxRnD 6 октября 2019, 18:35

    Ну, без пихания никуда. Иначе корону быстро найдут.

    2
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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 6 октября 2019, 18:11

    Ростов подарил сегодня праздник!! Мне лично

    4
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    Рейтинг: +192

    GuberDV > ДяДь ПашА 6 октября 2019, 18:13

    Надеемся и Ваш Спартак сегодня всем подарит праздник

    5
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    Рейтинг: +502

    diemens74 > ДяДь ПашА 7 октября 2019, 02:53

    Ожидания от твоего Спама тоже сбылись. Удачной дороги к зоне вылета.

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