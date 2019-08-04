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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Уфа
Сочи - Уфа: обзор матча 04 августа 2019
Сочи
04.08.2019, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
А. Беленов
86'
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Тилль
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Я. Казаев
85'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Полоз
84'
78'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Козлов
73'
Желтая карточка
Д. Фомин
71'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
С. Игбун
Замена
А. Карапетян
️️️️
Е. Песегов
62'
Желтая карточка
И. Миладинович
41'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
45
Миладинович
44
Калугин
99
Новосельцев
30
Кудряшов
15
Цаллагов
34
Маргасов
7
Песегов
53
Казаев
7
Полоз
77
Мостовой
4-2-2-2
31
Беленов
33
Сухов
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Табидзе
55
Карп
74
Фомин
10
Алиев
18
Тилль
32
Козлов
44
Игбун
53
Казаев
94
Лагатор
94
Лагатор
53
Казаев
7
Полоз
13
Обухов
13
Обухов
7
Полоз
7
Песегов
87
Карапетян
87
Карапетян
7
Песегов
44
Игбун
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
44
Игбун
18
Тилль
50
Голубев
50
Голубев
18
Тилль
32
Козлов
77
Бизяк
77
Бизяк
32
Козлов
Остались в запасе
Сочи
Уфа
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Сочи - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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