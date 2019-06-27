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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Алжир
Сенегал - Алжир: обзор матча 27 июня 2019
Сенегал
27.06.2019, четверг, 20:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сенегал - Алжир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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