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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Мавритания
Мали - Мавритания: обзор матча 24 июня 2019
Мали
24.06.2019, понедельник, 23:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
4 : 1
Завершен
Мавритания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мали - Мавритания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
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Мали
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