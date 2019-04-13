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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Торонто
Сиэтл - Торонто: обзор матча 13 апреля 2019
Сиэтл
13.04.2019, суббота, 23:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Торонто
24'
У. Брюин
66'
У. Брюин
68'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Торонто
Желтая карточка
В. Родригес
88'
Желтая карточка
Н. Лодейро
81'
ГОЛ! 3:0!
К. Рольдан
Пас отдал
К. Лирдам
68'
ГОЛ! 2:0!
У. Брюин
Пас отдал
Б. Смит
66'
ГОЛ! 1:0!
У. Брюин
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Густав Свенссон
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Торонто
2
Джастин Морроу
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
2-3-2-1
24
Фрай
14
Смит
18
Лирдам
13
Свенссон
14
Лодейро
7
Рольдан
8
Родригес
13
Моррис
12
Брюин
4-5
23
Киман
17
Мавинга
15
Савалета
2
Морроу
8
Дельгадо
21
Осорио
8
Посуэло
14
ДеЛеон
4
Брэдли
Остались в запасе
Сиэтл
Торонто
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Сиэтл - Торонто
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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